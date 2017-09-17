مصرع 170 حوثيا في حرض الحدودية مع المملكة

أعلن الجيش اليمني، مصرع 170 مسلحاً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في مديرية ” حرض ” بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن )، على الحدود مع المملكة.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن “ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استقبلت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جثث 170 مسلحاً من مقاتليها في مبنى قيد الإنشاء بمديرية حيران المحاذية لمديرية حرض، قبل أن يتم توزيعهم إلى مناطقهم وعلى مستشفيات حجة”.

وأضاف المركز في بيان، أن مستشفى الجمهوري في حجة استقبل خلال اليومين الماضيين عشرات الجثث، بينهم قيادي حوثي يدعى “أبو أمجد الجبري”، وهو مسؤول الإمداد والإسناد في جبهة حرض.

وكانت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، نفذت مؤخرا عمليات عسكرية نوعية لتأمين الشريط الحدودي بين المملكة واليمن، وكبدت الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا، خسائر بشرية ومادية فادحة.

كما تصاعدت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية حرض، وسط استمرار التقدم الميداني للجيش اليمني مسنودا بطيران التحالف العربي بقيادة السعودية.