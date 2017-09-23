بعد الأعاصير.. زلزال شدته 5.8 درجة يضرب قبالة كاليفورنيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا شدته 5.8 درجة وقع قبالة شمال ولاية كاليفورنيا في المحيط الهادي الجمعة. وأضافت أن زلزالا تابعا وقع بعد وقت قصير شدته 5.6 درجة في مكان أقرب إلى الشاطئ، وذلك بعد أيام من إعصارين ضربا ولايات في البلاد.

ووقع الزلزالان إلى الغرب من بلدة بتروليا في كاليفورنيا وكانا على عمق قريب من السطح وهو ما من شأنه أن يزيد من أثرهما.

لكن خريطة للهيئة أظهرت أن أثرهما لم يكن محسوسا على نطاق واسع على طول الساحل.

وقال مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة هامبولت في كاليفورنيا إنه لم ترد تقارير عن إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

والزلازل التي تبلغ شدتها خمس درجات أو أكثر ليست نادرة في كاليفورنيا النشطة زلزاليا.

وتعتبر متوسطة وقادرة على التسبب في أضرار كبيرة إذا ضربت منطقة كثيفة السكان بشكل مباشر. لكنها نادراما تسبب أضرارا كبيرة عندما تقع في البحر.