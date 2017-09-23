تعرف على اللائحة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن ثلاثة لاعبين سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب لعام 2017، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وسيكون رونالدو مرشحا فوق العادة لإحراز هذه الجائزة بعد قيادته فريقه ريال مدريد الإسباني إلى التتويج ببطولة الدوري المحلي والكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية الموسم الفائت.

وكان رونالدو توج بالجائزة المرموقة العام الماضي أيضا، بعد قيادته منتخب بلاده البرتغال إلى بطولة أوروبا 2016 وريال مدريد إلى دوري أبطال أوروبا أيضا.

أما ميسي، فسجل 54 هدفا لبرشلونة الموسم الماضي وقاده إلى إحراز الكأس المحلية، كما استهل الموسم الحالي بطريقة رائعة بتسجيله 12 هدفا في أول 8 مباريات في مختلف المسابقات لفريقه.

وفاز نيمار مع برشلونة، فريقه السابق، بالكأس المحلية قبل أن ينتقل إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وسيعلن اسم الفائز بجائزة افضل لاعب في حفل يقام في لندن في 22 أكتوبر المقبل.

القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل:

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب في العالم

• كريستيانو رونالدو (البرتغال – ريال مدريد)

• ليونيل ميسي (الأرجنتين – برشلونة)

• نيمار (البرازيل – برشلونة/باريس سان جيرمان)

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة في العالم

• دينا كاستيلانوس (فنزويلا – سانتا كلاريتا بلو هيت/فلوريدا ستايت سيمينوليس)

• كارلي لويد (الولايات المتحدة الأمريكية – هيوستن داش/مانشستر سيتي للسيدات)

• لييكي مارتينس (هولندا – برشلونة للسيدات)

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للرجال

• ماسيميليانو أليجري (إيطاليا – يوفنتوس)

• أنطونيو كونتي (إيطاليا – تشيلسي)

• زين الدين زيدان (فرنسا – ريال مدريد)

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب للسيدات

• نيلس نيلسين (الدنمارك – المنتخب الدنماركي)

• جيرارد بريشور (فرنسا – أوليمبيك ليون للسيدات)

• سارينا ويجمان (هولندا – المنتخب الهولندي)

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى

• جيانلويجي بوفون (إيطاليا – يوفنتوس)

• كيلور نافاس (كوستاريكا – ريال مدريد)

• مانويل نوير (ألمانيا – بايرن ميونيخ)

جائزة بوشكاش FIFA

• كيفن برينس بواتينج (لاس بالماس)

• أليخاندرو كامارجو (يونيفرسيداد دي كونسيبسيون)

• دينا كاستيلانوس (منتخب فنزويلا تحت 17 سنة)

• موسى ديمبيلي (سلتيك)

• أوليفييه جيرو (آرسنال)

• أفيليس هورتادو (تيخوانا)

• ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس)

• أوسكارين ماسولوكي (باروكا)

• نيمانيا ماتيتش (تشيلسي)

• جوردي مبولا (فريق برشلونة تحت 19 سنة)

جائزة FIFA للمشجعين

• مشجعو نادي بروسيا دورتموند

• مشجعو نادي سلتيك

• مشجعو نادي أف سي كوبنهاجن