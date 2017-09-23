شاهد فضيحة تهز كنتاكي.. استخدام منتجات عفنة وتقديم أطعمة خلفها زبائن

رصد شريط فيديو ممارسات مقززة داخل أحد مطاعم ” KFC” في الولايات المتحدة، ما أثار سخط الأميركيين تجاه العلامة التجارية الشهيرة.

وقالت صحيفة “الصن” البريطانية، الجمعة، إن الفيديو سجل داخل أحد فروع KFC في الولايات المتحدة، لكن ليس واضحا متى التقط وفي أي مطعم بالتحديد،

ويدور في الفيديو الذي نقلته “سكاي نيوز”، حوار بين فتاة يبدو أنها موظفة في المطعم وهي تسأل موظفا آخر عن السلوكية السيئة في إعداد الطعام، مثل تقديم وجبات قديمة واستخدام منتجات عفنة. وسمع الموظف في الفيديو يقول: “لا أعرف لماذا يستخدمونها. إنها (سلوكيات) ملوثة”.

ويظهر الشريط قيام أحد العاملين بتحضير دجاج غير طازج وعفن، كما استخدم كميات من الفاصولياء التي خلفها زبائن في وقت سابق لتقديمها لآخرين على أنها طازجة.

ووضع الفاصولياء في مياه قديمة خلافا للإجراءات المتبعة، وقال إنه يجري إعادة تجميدها مرة أخرى دون أدنى اعتبار لصحة الزبائن.

وقد شاهد الفيديو الذي انتشر كالفيروس في الإنترنت، نحو 5 ملايين شخص على يوتويب. وسارع متابعون إلى كتابة تعليقات منددة بهذا السلوك، الذي وصفه بعضهم بالمشين.