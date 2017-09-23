 شاهد فضيحة تهز كنتاكي.. استخدام منتجات عفنة وتقديم أطعمة خلفها زبائن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد فضيحة تهز كنتاكي.. استخدام منتجات عفنة وتقديم أطعمة خلفها زبائن تعرف على اللائحة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب 15 مليار دولار مساعدات دول الخليج لليمن شاهد.. أبوظبي تتزين بألوان العلم السعودي شاهد.. حادث محرج لأردوغان في نيويورك.. ضرب وفوضى بعد الأعاصير.. زلزال شدته 5.8 درجة يضرب قبالة كاليفورنيا مصرع 170 حوثيا في حرض الحدودية مع المملكة دراسة تحذر: كريمات تفتيح البشرة قد تعرضك للسرطان اليوم.. المنتخب السعودي للشباب يغادر إلى سلوفينيا لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف إدارية مدينة الملك خالد العسكرية كلمة وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد بمناسبة اليوم الوطني 87 شركة أبل تتعرض لموقف محرج بسبب “آيفون8”

شاهد فضيحة تهز كنتاكي.. استخدام منتجات عفنة وتقديم أطعمة خلفها زبائن

المناطق - وكالات

رصد شريط فيديو ممارسات مقززة داخل أحد مطاعم ” KFC” في الولايات المتحدة، ما أثار سخط الأميركيين تجاه العلامة التجارية الشهيرة.

وقالت صحيفة “الصن” البريطانية، الجمعة، إن الفيديو سجل داخل أحد فروع KFC في الولايات المتحدة، لكن ليس واضحا متى التقط وفي أي مطعم بالتحديد،

ويدور في الفيديو الذي نقلته “سكاي نيوز”، حوار بين فتاة يبدو أنها موظفة في المطعم وهي تسأل موظفا آخر عن السلوكية السيئة في إعداد الطعام، مثل تقديم وجبات قديمة واستخدام منتجات عفنة. وسمع الموظف في الفيديو يقول: “لا أعرف لماذا يستخدمونها. إنها (سلوكيات) ملوثة”.

ويظهر الشريط قيام أحد العاملين بتحضير دجاج غير طازج وعفن، كما استخدم كميات من الفاصولياء التي خلفها زبائن في وقت سابق لتقديمها لآخرين على أنها طازجة.

ووضع الفاصولياء في مياه قديمة خلافا للإجراءات المتبعة، وقال إنه يجري إعادة تجميدها مرة أخرى دون أدنى اعتبار لصحة الزبائن.

وقد شاهد الفيديو الذي انتشر كالفيروس في الإنترنت، نحو 5 ملايين شخص على يوتويب. وسارع متابعون إلى كتابة تعليقات منددة بهذا السلوك، الذي وصفه بعضهم بالمشين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>