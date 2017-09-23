53 ملياراً استثمارات السعوديين العقارية في دبي

تجاوز حجم استثمارات السعودية خلال الفترة من العام 2002 وحتى العشرين من سبتمبر الجاري الـ 53 مليار درهم، وفقا لمدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بن بطي بن مجرن لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية تقطفان ثمار تبادل الاستثمارات وصولا للتكامل الاقتصادي.

وقال بن بطي: “إننا وعلى مستوى الدائرة، نسعد كثيرًا عندما نرى المستثمر السعودي وهو يتصدر قائمة المستثمرين الخليجيين والعرب كونه الأكثر إقبالاً على الاستثمار في سوقنا العقاري، ونجزم بأنه سيحافظ على صدارته في الحاضر والمستقبل بعدما تيقن من المكاسب الكبيرة التي يجنيها من الاستثمار في السوق العقاري وأبرزها شعوره بالأمن والطمأنينة في وطنه الثاني، الإمارات”، وفقا لصحيفة “البيان”.

وأضاف بن مجرن: “إن وجود المستثمر السعودي في الإمارات يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة، لتعزيز جاذبية واستقرار السوق العقاري، كما يعود ذلك بالنفع على المستثمر من خلال توفير عوائد مضمونة، أو حتى عند الاستفادة من العقار للاستخدام الشخصي”.

وحول عدد وقيمة المشتريات العقارية للمستثمر السعودي للفترة 2002 ولغاية سبتمبر 2017، أجاب بن مجرن بأن حجم استثمارات المواطنين من السعودية خلال الفترة من العام 2002 وحتى العشرين من سبتمبر الجاري 2017 تجاوز 53 مليار درهم، إذ سجل 10000 مستثمر أكثر من 19 ألف صفقة عقارية طيلة تلك الفترة.

ووصف بن مجرن عدد المستثمرين السعوديين بالهائل والنوعي في سوق دبي العقاري حيث يعكس الروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وجاذبية الاستثمارات العقارية التي توفرها دبي للمواطنين السعوديين ومن بينها ضمان العائد على الاستثمار.

أما المرتبة التي تبوأها المستثمر السعودي بين الخليجيين والعرب والأجانب خلال 2016 و 2017 الجاري ذكر بن مجرن خلال العام 2016، حل المستثمر السعودي في المرتبة الأولى على قائمة المستثمرين من مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية الأخرى.