 شاهد.. إحباط تهريب ذخائر وأسلحة قادمة من اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. إحباط تهريب ذخائر وأسلحة قادمة من اليمن

شاهد.. إحباط تهريب ذخائر وأسلحة قادمة من اليمن
المناطق - الرياض

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، السعودية، عملية تهريب كميات كبيرة من الذخيرة الحية وعدد من قطع #السلاح، ومصادرة السيارة التي استخدمت لغرض التهريب.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خالد عبدالله بن قزيز وفقا لـ”العربية”، أن رجال نقطة تفتيش مركز الجوة التابعة لقطاع المجاهدين الجبلي بفيفا أوقفوا مركبة من نوع شاص موديل 2001 كانت قادمة من أعالي وادي ضمد الحدودي شرق منطقة جازان وعند إخضاعها للتفتيش لوحظ وجود كمية من الذخيرة الحية وقطع السلاح مخبأة بداخل خزان الوقود الأمامي.

وأضاف قزيز أنه تم العثور على عدد ٢٥٢٠٠ طلقة حية وعدد ٣ مسدسات و٣ مخازن لنفس السلاح، فيما تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

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