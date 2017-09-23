‏أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى ⁧‫اليوم الوطني ‬⁩ 87 للمملك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة .

وقال سموه : تعتبر هذه الذكرى الخالدة والتي نحتفل بها كل عام هي قصة كفاح وملحمة بطولة وشاهد تضحية بطلها مؤسس هذه البلاد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبالعزيز – رحمه الله – الذي جمع شتات هذه البلاد تحت راية التوحيد الخالدة وأقام مجدها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم واصل أبناؤه الملوك من بعده وحتى يومنا هذا مسيرة البناء والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن والمواطن .

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعد : نقف في هذا اليوم على ماضي الوطن المجيد وحاضرة المشرق الذي تكامل عقدة في عهدكم – حفظكم الله – عبر نهضة تنموية كبرى ومشاريع عظمى في شتى مجالات الحياة المختلفة التي حققت للمواطن كل سبل العيش الكريم وجعلت المملكة محط أنظار الآخرين أعجاباً وتقديراً لها ولقيادتها ” .

وسأل سمو أمير منطقة حائل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده, وأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.