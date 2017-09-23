 رئيس بلدية املج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدت فيه الأطراف المترامية وجمعت فيه الفرقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس بلدية املج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدت فيه الأطراف المترامية وجمعت فيه الفرقة

رئيس بلدية املج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدت فيه الأطراف المترامية وجمعت فيه الفرقة
المناطق - املج - فايز السميري:

قال رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان أن اليوم الوطني مناسبة كبيرة لهذا الوطن ويشرفني بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً أن ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل
والله نسأل أن يديم على بلادنا أمنها ورخائها وقادتها وتلاحمها وان يرد كيد الحاقدين في نحورهم وان يجعل تدبيرهم تدميرهم .

وأضاف : اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدث أكبر هذا اليوم الذي وحدت فيه هذه الأطراف المترامية هنا وهناك على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – ذلك الملك الذي جعل من أولى اهتماماته جمع فرقة هذه المناطق المتناحرة التي لا يتعدى فكر أهلها التخطيط لغزو المنطقة الأخرى أو الهجوم على مساكن القبيلة الأخرى والحمد الله بعد توحيد شتات هذه الأجزاء أصبح الجميع إخوة يقوم كل واحد بتنمية منطقة أخيه وذلك تحت مظلة وطن واحد وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا راية العصبية المكانية أو القبلية ودام عزك ياوطن .

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