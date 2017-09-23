رئيس بلدية حوطة بني تميم: اليوم الوطني للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضره

تحدث رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني عن اليوم الوطني قائلا : نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي عهده وللشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية ذكرى يوم الوطن المجيد الذي نستذكر من خلاله المجد التليد ونقلب صفحاته المشرقة ونحن ننعم في هذا الوطن بمسيرة تنموية حديثة تتحقق فيها أحلامنا على ثرى وطننا من خلال مشاريع عملاقة وخطط طموحة وتنمية شاملة للمملكة التي تمد يد العون للعديد من بلدان العالم إيمانا منها بدورها الحضاري والإنساني وهي التي شرفها الله برعاية أقدس بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تحتضن اليوم أعظم مشاريعها التنموية والتطويرية بما يتناسب مع مكانتها الإسلامية

إنه يوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضرة الجميل ولتجديد العهد للمضي قدماً نحو الأهداف السامية على أسس وثوابت راسخة ننعم من خلاله بلحمة وطن وإيمان شعب وضع بين عينيه حب وطنه والالتفاف حول قيادته في ظل ما يشهده هذا العالم من حولنا من فتن ونزاعات

أسأل الله لوطننا الغالي مزيداً من التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادة حكيمة رشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان إنه ولي ذلك والقادر عليه.رئيس