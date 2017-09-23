 رئيس بلدية حوطة بني تميم: اليوم الوطني للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضره | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس بلدية حوطة بني تميم: اليوم الوطني للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضره مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية أملج : الواحد من برج الميزان ذكرى يوم استثنائي في تاريخ مملكتنا الحبيبة رئيس بلدية املج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدت فيه الأطراف المترامية وجمعت فيه الفرقة ‏أمير منطقة حائل يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى ⁧‫اليوم الوطني ‬⁩ 87 للمملك شاهد.. إحباط تهريب ذخائر وأسلحة قادمة من اليمن 53 ملياراً استثمارات السعوديين العقارية في دبي 27 ألف صورة للتعذيب تفضح نظام الأسد أمام العالم شاهد فضيحة تهز كنتاكي.. استخدام منتجات عفنة وتقديم أطعمة خلفها زبائن تعرف على اللائحة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب 15 مليار دولار مساعدات دول الخليج لليمن شاهد.. أبوظبي تتزين بألوان العلم السعودي شاهد.. حادث محرج لأردوغان في نيويورك.. ضرب وفوضى

رئيس بلدية حوطة بني تميم: اليوم الوطني للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضره

رئيس بلدية حوطة بني تميم: اليوم الوطني للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضره
المناطق-أشرف العصيمي

تحدث رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني عن اليوم الوطني قائلا : نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي عهده وللشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى السابعة والثمانون لتوحيد المملكة العربية السعودية ذكرى يوم الوطن المجيد الذي نستذكر من خلاله المجد التليد ونقلب صفحاته المشرقة ونحن ننعم في هذا الوطن بمسيرة تنموية حديثة تتحقق فيها أحلامنا على ثرى وطننا من خلال مشاريع عملاقة وخطط طموحة وتنمية شاملة للمملكة التي تمد يد العون للعديد من بلدان العالم إيمانا منها بدورها الحضاري والإنساني وهي التي شرفها الله برعاية أقدس بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تحتضن اليوم أعظم مشاريعها التنموية والتطويرية بما يتناسب مع مكانتها الإسلامية
إنه يوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضرة الجميل ولتجديد العهد للمضي قدماً نحو الأهداف السامية على أسس وثوابت راسخة ننعم من خلاله بلحمة وطن وإيمان شعب وضع بين عينيه حب وطنه والالتفاف حول قيادته في ظل ما يشهده هذا العالم من حولنا من فتن ونزاعات
أسأل الله لوطننا الغالي مزيداً من التقدم والنماء والازدهار في ظل قيادة حكيمة رشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان إنه ولي ذلك والقادر عليه.رئيس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>