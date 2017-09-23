«الجبير» يشارك في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد داعش

شارك وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك بحضور عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف.

كما وقع معالي وزير الخارجية ونظيره وزير خارجية بوروندي آلان إيميه نياموتويه في مقر الأمم المتحدة اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.

وفي جانب آخر حضر معالي الوزير عادل الجبير غداء عمل وزاري حول اليمن في مقر بعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة وقد رافق معاليه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر.

من جهة آخرى، التقى الوزير عادل الجبير معالي وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ليونارد أوكيتودنو، ومعالي وزير خارجية جمهورية غامبيا حسين دابو، وعقد معاليه لقاءً ثنائياً مع معالي وزير خارجية جمهورية فيتنام فام بينه مينه.

وجرى خلال اللقاءات التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد حضر اللقاءات الثنائية وتوقيع الاتفاقية السفير خالد بن مساعد العنقري مدير عام مكتب وزير الخارجية.