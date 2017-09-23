 ضبط مواطن ووافد يروجان المسكر في عرعر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ضبط مواطن ووافد يروجان المسكر في عرعر

ضبط مواطن ووافد يروجان المسكر في عرعر
المناطق_عرعر

أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد مهدي أنّ الاعمال التحرياتية التي تقوم بها إدارة التحريات والبحث الحنائي بمنطقة الحدود الشمالية قادت إلى رصد مواطن يمارس عمليات تصنيع العرق المسكر وترويجه مستقلاً سكنه مع عائلته في إحدى الأحياء السكنية بمدينة عرعر .

وأضاف الناطق الإعلامي : وقد أكدت الإجراءات الاستدلالية ان مواطن في العقدالثالث من عمره يمارس هذه الاعمال وقد تم ضبط العديد من الأشخاص المترددين عليه لشراء مادة العرق المسكر وبعد استكمال الإجراءات وصدور الأوامر التحقيقية تم تفتيش منزله والقبض عليه وضبط كميات من مادة العرق المسكر معبأة في قوارير مجهزة للبيع، وكذلك سجائر من الحشيش المخدر ومبالغ مالية مستحصلة من الترويج.

كما تم تفتيش الشقة المجاورة لمنزله التي أعدها وخصصها مع وافد أجنبي في العقد الرابع من عمره (تم القبض عليه) لممارسة عملية التصنيع حيث تم العثور فيها على أدوات التصنيع ومجموعة من الجراكل المعبأة بمادة العرق المسكر المجهزة لعملية التقطير تمهيدا لتعبأتها في القوارير المخصصة للبيع .

وبيّن : وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية والاستدلالية تمت إحالة الأوراق مع المتهمين إلى النيابة العامة.

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