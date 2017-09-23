 بنغلاديش تطالب بمناطق آمنة للروهينجا في ميانمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بنغلاديش تطالب بمناطق آمنة للروهينجا في ميانمار

بنغلاديش تطالب بمناطق آمنة للروهينجا في ميانمار
المناطق_وكالات

طالبت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة الأمم المتحدة بإنشاء “مناطق آمنة” داخل ميانمار بإشراف أممي لحماية المدنيين حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم.
وقالت الشيخة حسينة، في كلمة لها في اليوم الرابع من المداولات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة : إنه يتعين على ميانمار أن تتوقف عما وصفته بـ “التطهير العرقي” في ولاية راخين.
وأضافت أن بلادها تؤوي حاليا أكثر من 800 ألف من الروهينجا الذين فروا من ميانمار، مشيرة إلى زيادة تفاقم الوضع على الحدود بين البلدين بسبب استمرار الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين.
وطالبت رئيسة وزراء بنغلاديش ميانمار بأن توقف بلا قيود العنف وممارستها للتطهير العرقي في ولاية راخين فوراً، مبينة أنه يجب على الأمين العام للامم المتحدة أن يوفد بعثة لتقصي الحقائق في ميانمار لتقديم الحماية لجميع المدنيين في ميانمار، وإنشاء مناطق آمنة داخل ميانمار تحت رقابة الأمم المتحدة.

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