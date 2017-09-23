 الأرصاد: العوالق الترابية تؤثر على أجزاء من شمال ووسط المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد: العوالق الترابية تؤثر على أجزاء من شمال ووسط المملكة تركيا توقف عداءة أولمبية مدى الحياة والسبب! بالفيديو : مقيم يمني بالسعودية يخاطر بحياته لحماية علم المملكة كشف تفاصيل حادثة كادت أن تؤدي لمقتل 400 راكب على متن طائرة إماراتية قرب موسكو ! بنغلاديش تطالب بمناطق آمنة للروهينجا في ميانمار النفط يرتفع نحو 1% إلى 56.86 دولار للبرميل مايكروسوفت وفيسبوك تكملان مد كابل الإنترنت البحري «Marea» ضبط مواطن ووافد يروجان المسكر في عرعر «الجبير» يشارك في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد داعش يوم الوطن.. «87» عاماً من العطاء والولاء والإنتماء.. قصة شعب تحدى المستحيل رئيس بلدية حوطة بني تميم: اليوم الوطني للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضره مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية أملج : الواحد من برج الميزان ذكرى يوم استثنائي في تاريخ مملكتنا الحبيبة

الأرصاد: العوالق الترابية تؤثر على أجزاء من شمال ووسط المملكة

الأرصاد: العوالق الترابية تؤثر على أجزاء من شمال ووسط المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف , في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>