 تركيا توقف عداءة أولمبية مدى الحياة والسبب! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تركيا توقف عداءة أولمبية مدى الحياة والسبب!

تركيا توقف عداءة أولمبية مدى الحياة والسبب!
المناطق_وكالات

أعلن الاتحاد التركي لألعاب القوى إيقاف عداءة المسافات المتوسطة أصلي شاكر عن المشاركة في المسابقات مدى الحياة، بعد ثبوت تعاطيها المنشطات للمرة الثالثة.

وصرح رئيس الاتحاد فاتح جنتمار لوسائل الإعلام المحلية: لا نتساهل أبداً مع من يلجأون للمنشطات، يجب أن يعلم الجميع ذلك.

وكانت شاكر، التي ثبت تعاطيها المنشطات في 2004، فازت بذهبية سباق ألف و500 متر في أولمبياد لندن 2012، ولكنها اضطرت لإعادة الميدالية، بعد ثبوت تعاطيها مواد محظورة في عينة تحليل الدم لعام 2013.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قررت إيقافها لثمان سنوات ثم تم تخفيف العقوبة لأربع سنوات، وعادت أصلي في فبراير (شباط) الماضي إلى المنافسة بألوان نادي أسكدار بلدياسبور. وتطوي العقوبة المعلنة امس الجمعة مسيرتها كرياضية.

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