واشنطن: فنزويلا تقترب من أن تكون دولة مخدرات

اعتبرت الحكومة الأمريكية أن فنزويلا تقترب من أن تكون دولة قائمة على تجارة المخدرات، في ضوء “تورط” أعضاء بالحكومة في أنشطة اتجار بهذه المواد، مما قد يؤدي لفرض مزيد من العقوبات عليها في الشهور القادمة.

وجاء تصريح مساعد وزير الخارجية للشئون الامنية ومكافحة المخدرات ويليام براون فيلد في مؤتمر عبر الهاتف لتقييم 38 عاماً في مسيرته الدبلوماسية التي سينهيها في 30 سبتمبر.

وقال براون فيلد الذي كان سفيراً لدى كاراكاس بين 2004 و2007: تعبير دولة مخدرات بالنسبة لي يعني دولة حكومتها مكونة أو يغلب على تشكيلها ممثلين عن صناعة المخدرات غير الشرعية، هذا هو التوصيف. وأقول أن في هذا التوقيت، فنزويلا تقترب من هذه النقطة.

واعتبر أنه حان الوقت لبدء النقاش حول ما إذا كانت فنزويلا قد صارت دولة مخدرات أم لا، مشيراً إلى أنه ليس من الممكن إعطاء إجابة نهائية الآن.

وأشار إلى أن العقوبات ضد حكومة نيكولاس مادورو كانت حتى الآن بسبب الانشطة المناهضة للديمقراطية ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد أدلة يمكن أن تدعم قرار عقوبات لأسباب اخرى.