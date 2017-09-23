 العراق: اشتباكات بين جماعة يزيدية والحشد الشعبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العراق: اشتباكات بين جماعة يزيدية والحشد الشعبي

العراق: اشتباكات بين جماعة يزيدية والحشد الشعبي
المناطق_وكالات

قال مسؤول أمني محلي إن اشتباكات اندلعت بين جماعة يزيدية عراقية يدعمها حزب العمال الكردستاني وفصيل عراقي مدعوم من إيران قرب الحدود مع سوريا. وأوضح المسؤول أن عدداً من الناس أصيبوا وربما قتلوا.

وقال مسؤول أمني في منطقة سنجار بشمال غرب العراق إن الاشتباكات اندلعت عند نقاط التفتيش التي تفصل بين وحدات مقاومة سنجار، التي تعتبر فرعاً من حزب العمال الكردستاني، وبين قوات الحشد الشعبي المدعوم من إيران.

يأتي الحادث بينما تستعد حكومة إقليم كردستان العراق لتنظيم استفتاء يوم الإثنين على استقلال المنطقة الخاضعة لسيطرتها والتي تشمل سنجار.

والاشتباك هو أول مواجهة بين الجماعتين منذ أن انتشرت فصائل الحشد الشعبي في مايو في المنطقة الواقعة جنوبي سنجار وقرب الحدود مع سوريا بعد أن انتزعتها من تنظيم داعش.وقال المسؤول الأمني إن الاشتباك اندلع بسبب نزاع شخصي واستمر لعدة ساعات.

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