 بالفيديو..مواطن يشتري كرتون تمر بـ 90 ألف ريال في مزاد بالأحساء .. ويهديه للشيخ خليفة بن زايد! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو..مواطن يشتري كرتون تمر بـ 90 ألف ريال في مزاد بالأحساء .. ويهديه للشيخ خليفة بن زايد!

بالفيديو..مواطن يشتري كرتون تمر بـ 90 ألف ريال في مزاد بالأحساء .. ويهديه للشيخ خليفة بن زايد!
المناطق_الأحساء

اشترى مواطن خلال مزاد في الأحساء كمية من التمر بمبلغ كبير وأعلن أنه سيقدمه هدية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إجراء مزاد علني لبيع تمور في أحد المزادات بمدينة الملك عبدالله للتمور في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية .
وأبان مقطع الفيديو صاحب المزاد وهو “يحرج” على كرتون من التمر يمثل عينة من أحد أجود أنواع التمور التي تنتجها مزارع المحافظة.
وتوقفت المزايدة عند مبلغ 90 ألفا و200 ريال، وهو المبلغ الذي قدمه السعودي مقابل شراء التمر (المن يساوي 240 كجم).وأعلن مباشرة أن “المن” الذي اشتراه هدية منه إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار السعودي إلى أن الوفد الإماراتي الحاضر للمزاد سيتولى مهمة إيصاله إلى الشيخ خليفة وظهر مع أعضاء الوفد، الذين أكدوا على حرصهم على زيارة المهرجان السنوي؛ إذ إنه يتميز بعرض أجود التمور.

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