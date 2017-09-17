مدير فرع الشؤون الإسلامية بتبوك: اليوم الوطني يوم تتجسد فيه ذكرى المآثر والامجاد

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة تبوك محمد بن عبدالحميد السميري بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السابع والثمانون أن هذا الْيَوْمَ تتجسد فيه ذكر المآثر والأمجاد وشكر النعمة من الواحد الديان على ما حبانا به من خير ونعمة وما أسداه إلينا المولى جل وعلى من الخيرات الجسام والنعم العظام.

ورفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب الوفي بهذا اليوم وبهذا التلاحم والتعاضد والاجتماع وبهذا الأمن والأمان ، مذكرا بأن أمن بلادنا مسئولية الجميع وأن الواجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يكون معول بناء وعطاء وأن نلتف جميعا على ولي الامر معتقدين وجوب ذلك في أعناقنا وباذلين ارواحنا في خدمة ديننا ووطننا ومليكنا ، وأن على المجتمع أن يوقن بأن إظهار الفرح في مثل هذا الْيَوْمَ يستلزم

علينا السكينة وعدم العبث بمقدرات الوطن وأن الولاء للوطن بالأفعال قبل الشعارات والأقوال .

وقال أن المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين ومأرز الإيمان وهي قبلة المسلمين ومهوى افئدة المؤمنين ومن أرضها إنبجس النور المبين وانطلقت أعظم هداية وسارت اجمل وأثبت راية فبقيت خفاقة عالية على مر السنين .

وأضاف ” أن الله عز وجل أنعم علينا بهذا الأمن الوارف وهذه المكانة السامقة والذكرى العابقة تحت ظل قيادة راشدة جعلت للحرمين الشريفين أعظم مكانة وحملت على عاتقها خدمة الاسلام والمسلمين في إيمان منها بمكانتها الاسلامية وعمقها التاريخي فهي مع المسلمين في اصقاع المعمورة ، وشعبها الوفي الواعي الذي سطر أجمل معاني الوفاء وأعلى صور التلاحم والترابط مع حكامه الأوفياء في رد على كل مخرب وسحق لكل فتنة فاكتمل البناء وتجسد الولاء .

وسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأن يديم أمننا وأن يحفظ ولي أمرنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وأن يجعل قادم الأيام أجمل ومسيرتنا للتطور اعلى وأكمل وأن يصرف عن بلادنا شر الاشرار وكيد الفجار إنه جواد كريم .