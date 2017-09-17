 الثقفي بمناسبة اليوم الوطني ال87 نحن في خير وأمان وقوة ومجد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الثقفي بمناسبة اليوم الوطني ال87 نحن في خير وأمان وقوة ومجد

الثقفي بمناسبة اليوم الوطني ال87 نحن في خير وأمان وقوة ومجد
المناطق_عادل الزهراني

تحل علينا الذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية ونحن في خير وأمان وقوة ومجد وعز وسؤدد ولحمة وطنية لا مثيل لها نواصل بناء وطننا بقوة وعزيمة وهمم عالية في ضوء رؤية واعدة لما نريد بلوغه والوصول إليه وتحقيقه لمستقبل بلادنا بإذن الله .

وبهذه المناسبة الغالية أرفع التهنئة باسم جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وللشعب السعودي النبيل، ولا يفوتني أن أسجل بكل فخر واعتزاز أننا في هذه البلاد الطاهرة  أثبتنا وسنظل نثبت، أننا دوما على قلب رجل واحد ، ثابتون على منهجنا، راسخون في مبادئنا، مواصلون سعينا لبناء وطننا العظيم ليعلو بين الأمم .
إنني في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا اذكّر نفسي وزملائي وزميلاتي المنتمين لقطاع التعليم والقائمين على رسالته السامية أن يضعوا هذا الوطن  نصب أعينهم وفي قلوبهم وعقولهم وأن يكون هو دافع أعمالهم ودافع إنجازاتهم، وإلى أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات أقول لهم: مستقبلكم هو مستقبل وطنكم فهما يتحققان معا في أفضل صورة وأجملها وأكثرها اشراقا بتحصيل العلم والتفوق في ذلك والمثابرة عليه، والانتماء الأصيل للوطن بحبكم لقيادتكم والولاء لها.

كل عام وكل ذكرى ليوم الوطن المجيد  ووطننا العظيم وأهله بخير .

عبدالله بن أحمد الثقفي
مدير عام التعليم بمحافظة جدة

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