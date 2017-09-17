 عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك : يوم الوطن…يوم بهجةٍ تُطلَقُ فيه المعاني حُرةً لتصدح بتعابيرِ الحُب والولاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك : يوم الوطن…يوم بهجةٍ تُطلَقُ فيه المعاني حُرةً لتصدح بتعابيرِ الحُب والولاء

عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك : يوم الوطن…يوم بهجةٍ تُطلَقُ فيه المعاني حُرةً لتصدح بتعابيرِ الحُب والولاء
المناطق_تبوك
رفع عميد القبول والتسجيل بجامعة تبوك الدكتور سعد بن مطلق المطيري, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والأسرة الكريمة، والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة, وأصدق الدعوات بأن يبارك الله هذه البلاد وأن يحفظها ويحفظ قيادتها وشعبها.
وقال في تصريح له : يوم الوطن , يوم فخرٍ وإعتزاز، ويوم شُكرٍ لله إذ مَنّ فيه على هذا البلد بوحدةٍ سقَتَ قاطنيه نِعمة الأمن والإزدهار، وأمتدت عطايا الخيرِ منه لأنحاء المعمورة, يوم الوطن , يوم بهجةٍ تُطلَقُ فيه المعاني حُرةً لتصدح بتعابيرِ الحُب والولاء، بمعاني الزهو والتباهي بهذه الأرض الطيبة، والقيادة الرشيدة، والشعب الأصيل.
وأضاف أن اليوم هو الذكرى السابعة والثمانون، وهي عُمر النماء للإنسان والأرض، فمن يستحضر مسيرة التعليم ويرى نهضتها خلال ذلك العُمر، سيُدرِك أن المملكة العربية السعودية قد إرتقت بأبنائها وسواعد شبابها لتبلغ قمم العِلم، ومازالت مسيرتها حتى اليوم تسمو للأعلى كما هو مأمول, وحتى تبلُغ ماتنشده القيادة الرشيدة، والتي ماذخرت عن سُبُل نهضة التعليم شيئاً.
وأكد الدكتور المطيري أن اليوم الوطني هو فُرصة لنستذكر فيه عظيم الجُهد الذي بُذِل لتنمية هذا الوطن، فُرصة لنستذكر نبيل العطاء الذي جنى المواطن والمقيم والزائر قطافة لينعم بعيشٍ كريم، وأمنٍ واستقرار ، مشيرًا إلى أن اليوم للوطن ذكرى ودعاء, وجُلّ العُمر للوطن بذل وعطاء، وكُلاً يُعطي فيما مكنّه الله، فثمة جنودٌ للوطن يبذلون أرواحهم له فداءً، وثمة رجالٌ تُعطي وتبذل في اختصاصها لنماءه، وثمة أبناء ينشأون على حُبه ويتسلحون بالعِلم ليواصلوا مسيرة النهضة.
وسأل الله عز وجل أن يُديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وعِزّها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله

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