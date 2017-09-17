 رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك : اليوم الوطني تتجسد فيه معاني الوفاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك : اليوم الوطني تتجسد فيه معاني الوفاء

رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك : اليوم الوطني تتجسد فيه معاني الوفاء
المناطق_تبوك
‎أكد رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة تبوك خالد بن صفوق الشعلان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابعة والثمانين لبلادنا الغالية أن المواطن السعودي يتذكر بكل فخر واعتزاز توحيد هذه البلاد وجمع شملها ولم شتات هذا الوطن المعطاء.
وقال ” أن ‎اليوم الوطني هو يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ، مضيفا ” في هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاه وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم “.
وبين أن بلادنا لها مكانة رفيعة صنعتها سياسة حكيمة وحازمة في جميع المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
‎وأشار الشعلان إلى أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – شهدت البلاد نهضة تنموية كبيرة وتطويراً جاداً في كافة المجالات ، لافتاً النظر إلى أن النيابة العامة كان لها نصيب بارز من هذه الاهتمامات فقد شهدت هذا العام تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء الى النيابة العامة واستقلالها وتعيين أول نائب عام في المملكة العربية السعودية في خطة تطويرية رائدة ومميزة ، سائلاً العلي القدير ان يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وان يدم عز ورفعة بلادنا .

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