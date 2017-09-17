في يوم الوطن: نقف وقفة اعتزاز وافتخار

نقف في اليوم الوطني87 لمملكتنا الحبيبة وقفة تأمل واعتزاز وافتخار بالمنجزات الحضارية الوطنية التي قام بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المستويات المحلية أو الدولية فقد أرسى قاعدة متينة لحاضر زاه ومشرق لتتواصل معه مسيرة الخير والنماء والعطاء لتتبوأ المملكة الصدارة في العالمين العربي والإسلامي بالإضافة إلى ما تتمتع به من علاقات متينة مع مختلف الدول على مستوى القارات فقد أصبحت في مصاف الدول المتقدمة في العديد من المجالات بفضل الدعم الذي تجده من قيادتنا الرشيدة .

في يوم الوطن مشاعر الفرح لاتوصف ونحن نتذكر من خلالها مبادرات خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات ليضع لكل من ينتمي لهذا الوطن نظرة الاعتزاز والفخر سواء كانت ذاتية أو من قبل الآخرين .

ولله الحمد نحن بمحافظة المخواة ومحافظات منطقة الباحة نعيش في أمن ورخاء ورفاهية فقد سُخرت كآفة الموارد الوطنية لخدمة المواطن والمقيم والزائر لهذا الوطن بمختلف المناطق والمحافظات وفقاً لرؤية الوطن 2030 التي يشع منها الازدهار والنظرة المستقبلية لبلد العطاء فكيف لنا لا نفرح في هذا اليوم ونحن نتذكر هذه المنجزات والتطورات التي يشهدها الوطن.

وبهذه المناسبة الغالية نتقدم بأجمل عبارات الحب والوفاء إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية وإلى سمو أمير منطقة الباحة المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهم الله وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل داعياً من المولى عز وجل أن يحفظ وطني الحبيب من كل مكروه وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

بقلم: وكيل محافظة المخواة الأستاذ محمد صالح العويفي