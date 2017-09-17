 إسرائيل تقصف مخزنا لحزب الله قرب مطار دمشق | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إسرائيل تقصف مخزنا لحزب الله قرب مطار دمشق

إسرائيل تقصف مخزنا لحزب الله قرب مطار دمشق
المناطق - وكالات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إسرائيل قصفت ليلاً مستودع أسلحة لحزب الله قرب مطار دمشق الدولي.

وقال مدير المرصد لوكالة فرانس برس إن طائرات حربية اسرائيلية استهدفت بصواريخ مستودعا لحزب الله اللبناني قرب المطار.

وكانت مصادر سورية أفادت في وقت سابق – دون تأكيد – أن إسرائيل استهدفت مخازن أسلحة قرب المطار.

كما أفيد عن سماع دوي انفجارات في محيط المطار، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل النظام السوري أو إسرائيل.

في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تنفيذ ثلاث غارات إسرائيلية، استهدفت مخازن ذخيرة في مطار دمشق الدولي.

يذكر أن قوات النظام السوري كانت أقرت في السابع من سبتمبر بأن الطيران الإسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية في محافظة حماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام عن القيادة العسكرية أن القصف وقع قرب مدينة مصياف، وأدى إلى مقتل عنصرين. في حين ذكر ناشطون سوريون أن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت مصنع أسلحة كيمياوية بالقرب من حماة.

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