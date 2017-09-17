 أبل كذبت على عملائها بشأن آيفون 8 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أبل كذبت على عملائها بشأن آيفون 8

أبل كذبت على عملائها بشأن آيفون 8
المناطق - وكالات

بعد إطلاق كل آيفون تقوم مجموعة iFixit بتفكيك الجهاز أو ما يشبه عملية “تشريح” له، وهذا ما قامت به مع آيفون 8. ولكن هذه المرة كشفت عملية التشريح سرا مهما يتعلق ببطارية الهاتف الجديد.

في الوقت الذي قالت شركة أبل أثناء الكشف عن آيفون 8 أن عمر بطاريته هو ذاته الذي يوفره آيفون 7، كشفت عملية تفكيك الجهاز كذب هذا الادعاء، على الأقل حسبما تكشفه الأرقام.

ووفق ما ظهر بعد عملية تفكيك الجهاز، ظهر أن آيفون 8 يعتمد على بطارية “إيون الليثيوم” أصغر حجما مما كانت عليه في آيفون 7.

وحسب مجموعة iFixit فإن سعة البطارية في آيفون 8 تبلغ 1822 ميلي أمبير، في حين كانت سعة البطارية في آيفون 7 الأقدم 1960 ميلي أمبير.

هذه الأرقام تعني أن عمر البطارية في آيفون 8 الجديد سيكون أقل مما كان عليه في آيفون 7، وهذا بحد ذاته أمر مخيب لأن قضية عمر البطارية القصير هي أكثر ما يؤرق مستخدمي أجهزة آيفون.

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