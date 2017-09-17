 دراسة: نصف ساعة من التمارين اليومية تقي من الوفاة المبكرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 4 محرّم 1439 هجريا, الموافق 24 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. أضخم احتفال في سماء المملكة في اليوم الوطني أسعار النفط تقفز إلى 57 دولارا وزير خارجية البحرين: لم يعد ممكنا قبول وجود دول مارقة تنشر الكراهية والفوضى تفاصيل مقتل المعارضة السورية وابنتها ذبحا في تركيا ” بلدي البرك ” يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 87 عميد كلية التقنية بأبها يرفع التهنئة باليوم الوطني ( 87 ) دراسة: نصف ساعة من التمارين اليومية تقي من الوفاة المبكرة بلدي بيشة : اليوم الوطني حدث عزيز على قلوبنا بحلول ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين لهذا العام ١٤٣٩هجرية قواتنا تعترض صاروخا بالستيا أطلق من أراضي اليمن باتجاه خميس مشيط مدير مكتب تعليم البرك: اليوم الوطني مناسبة رائعة نستعيد فيها التضحيات والبطولات التي سطرها الموحد اليوم الوطني فرحة وطن ، فرحة شعب وفرحة أمة

دراسة: نصف ساعة من التمارين اليومية تقي من الوفاة المبكرة

دراسة: نصف ساعة من التمارين اليومية تقي من الوفاة المبكرة
المناطق - وكالات

قالت دراسة دولية جديدة إن من يمارسون التمارين لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع يحدون كثيرا من مخاطر وفاتهم مبكرا وإصابتهم بأمراض القلب حتى إن لم يتسن لهم الذهاب لصالة الألعاب الرياضية أو النادي الرياضي.

وخلصت الدراسة التي تتبعت 130 ألف شخص في 17 دولة بعضها غني والآخر فقير إلى أن النشاط الجسماني يطيل العمر ويحد من الأمراض سواء كان بارتياد صالات الألعاب الرياضية أو السير إلى العمل أو إنجاز الأعباء المنزلية اليومية كغسل الملابس أو الاعتناء بالحدائق.

وقال الباحثون بقيادة سكوت لير وهو أخصائي في القلب بمستشفى سانت بول في كندا إن مدة النشاط الجسماني لها تأثير فكلما تحرك الإنسان زاد قدر الحد من مخاطر إصابته بأمراض القلب أو وفاته مبكرا.

ولم تتوصل الدراسة إلى سقف يصبح النشاط الجسماني مضرا إذا تجاوزه وقالت “لا توجد مخاطر مرتبطة بالمستويات المرتفعة جدا من النشاط الجسماني” وأشارت إلى أنها تعني بذلك أكثر من 2500 دقيقة أو أكثر من 41 ساعة في الأسبوع.

وأمراض القلب والأوعية الدموية هي أكبر سبب للوفاة في العالم وتمثل عبئا اقتصاديا كبيرا فيما يتعلق بالعلاج والرعاية بالمرضى. وتسببت في مقتل 9.48 مليون شخص حول العالم في 2016.

وقال لير في تعليق على نتائج الدراسة نشرته اليوم الجمعة دورية لانسيت الطبية “السير لثلاثين دقيقة على الأقل أغلب أيام الأسبوع له فائدة عظيمة وزيادة النشاط الجسماني مرتبطة بمخاطر أقل”.

وأضاف أن فقراء العالم قد لا يقدرون على توفير بعض إجراءات الوقاية أو علاج أمراض القلب مثل تناول الأدوية أو أكل المزيد من الخضر والفاكهة لكن المشي مجاني وله فوائد صحية كبيرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>