العبدالجبار: حق لنا أن نفخر بـ 87 عاما من السلام والأمن والعطاء والنماء

أعرب مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار عن سعادته البالغة بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة, كما هو الحال في الفرح الذي عبر عنه الأشقاء في الدول الصديقة وهذا بكل تأكيد يعكس ما وصلت إليه المملكة من قوة سياسية, اقتصادية, تعليمية, صناعية, وفي شتى مجالات الحياة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأكد العبدالجبار أن الأشهر القليلة الماضية مر على المملكة العديد من الظروف التي لم تكن لتصمد أمامها أقوى الدول, إلا أن القيادة الحكيمة, وإلتفاف الشعب وصدق العمل وقبل كل ذلك توفيق الله كان مشعل النجاح, فعلى الحد الجنوبي لا ينام لجنودنا البواسل عين, يسهرون الليل وينتشرون في النهار, جندي في الأرض, وآخر على البحر, وثالث في السماء أعينهم لا تغفل عن الحدود لتبقى آمنة مطمئنة, ليعيش الوطن والمواطن في أمن ورخاء وتستمر عجلة التقدم والعطاء, وفي الوقت ذاته تستقبل المملكة ملايين المعتمرين والحجاج, وتعمل بطاقاتها القصوى لتنظيم دخولهم برا وبحرا وجواً, وتعمل على أمنهم وطمأنينتهم, وتتابع صحتهم ومعيشتهم وسكنهم, وتقف على أدق التفاصيل, وبذات الوقت ينتشر المخلصين من أبناء وبنات هذا البلد في العالم, بين مبتعثين, وموظفين, وسياسيين واقتصاديين, كل يعمل لأجل هذا الوطن, عين على الحاضر وأخرى على مستقبله.

وتابع العبدالجبار: إن ما نعيشه هذه الأيام ماهو إلا بفضل الله عز وجل, ثم بفضل الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود, الذي ضحى بشبابه وراحته وصحته من أجل توحيد هذه البلاد ولم شتاتها من التناحر والعصبية والفقر, إلى دولة مؤثرة, لها ثقل كبير في العالم, وعزز هذا النجاح أبناؤه البررة من بعده, سعود, فيصل, خالد, فهد, عبدالله, ثم واصل المسيرة سلمان الحزم والعزم, ورسم مستقبل مشرق بإذن الله, حق لنا أن نفخر بـ 87 عاما من السلام والأمن والعطاء والنماء, متلهفين للمستقبل, كل في مجاله, ونحن في التعليم سنكون من أوائل المبادرين لتحقيق رؤية الملك وطموح الوطن والمواطن.

ورفع العبدالجبار باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم الخرج لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي العهد, وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية, سائلا الله التوفيق والسداد للجميع.