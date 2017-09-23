الترفيه يغمر المملكة في يومها الوطني

انطلقت فعاليات الهيئة العامة للترفيه لليوم الوطني السعودي السابع والثمانين، يوم 21 سبتمبر في شوط وطني بجدة في ملعب الجوهرة، وتستكمل اليوم روزنامة فعالياتها المتنوعة والاستثنائية بفعاليات ضخمة في عموم مناطق المملكة .

وستشهد المملكة اليوم فعاليات أعدت خصيصاً للإحتفال باليوم الوطني والتي من المتوقع أن تجمع آلاف الحضور من الأفراد والعائلات.

سكان المملكة سيكونون على موعد مع عدة فعاليات تقام للمرة الأولى وتشمل : “ملحمة وطن” في استاد الملك فهد بالرياض التي سيتمتع بها العائلات والأفراد لأول مرة في المملكة ، و”صندوق اليوم الوطني” في الرياض بحديقة مكتبة الملك فهد وجدة ممشى شارع فلسطين والدمام الواجهة البحرية ، وو”ارفع الخفاق أخضر” برج المملكة في الرياض وقصر القشلة في حائل وقصر الامارة في نجران ، “احتفالات الألعاب النارية” في الدرعية بالرياض ، الواجهة البحرية بالخبر، والردسي مول بجدة؛ و”الاحتفالات الجوية” بكورنيش جدة ، و”الاحتفالات البحرية” بجازان ، و”المهرجان الغنائي الكبير” بالصالة المغطاة بملعب الجوهرة بجدة ، ومهرجان “بسمة وطن” ساحة جبل سلع بالمدينة المنورة، وفعالية “طلعة وطنية” منتزة المللك عبدالله البيئي بالهفوف ، ومهرجان “الوهج السعودي” في قرية مفتاحة بأبها وفي حديقة الملك سلمان بحفر الباطن ومركز الملك فهد الحضاري بعنيزة، ومهرجان “جادة الترفيه” بشارع التحلية بالرياض ، ومهرجان “الوطن للمناطيد” حديقة الأمير فهد بتبوك ،ومهرجان “الوطن للسيارات” في حلبة ديراب بالرياض، ومهرجان”موطني” بالمنطقة التاريخية بينبع، وعروض “النوافير الضوئية” في حديقة الخزامي بسكاكا وفي شاطئ الفناتير بالجبيل ، وفعالية “أهالي شهداء الوطن” في مركز معارض الرياض الدولي بالرياض.

وتدعو الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في فرحة اليوم الوطني للإستفادة من الخيارات والفرص الترفيهية المتاحه لكافة شرائح المجتمع في مختلف المدن ، وكما دعت الهيئة وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية إلى المساهمة والنقل لأحداث الفعاليات لرسم البهجة والفرح.

هذا وقد أصدرت الهيئة دليلاً تعريفياً يحوي جميع برامجوفعاليات الهيئة احتفالاً باليوم الوطني

ويمكن الاطلاع عليه عن طريقالرابط: www.roznamah.sa .