 درة الملاعب تستقبل الجماهير النسائية في احتفال اليوم الوطني واللجنة المنظمة تؤكد لصحيفة المناطق حجز 40 ألف تذكرة مجانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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درة الملاعب تستقبل الجماهير النسائية في احتفال اليوم الوطني واللجنة المنظمة تؤكد لصحيفة المناطق حجز 40 ألف تذكرة مجانية

المناطق ـ الرياض - وليد الحمود

تتجه الأنظار في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت إلى درة الملاعب في استاد الملك فهد الدولي بالرياض ، الذي يحتضن احتفالاً جماهيرياً من نوع آخر بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعـودية ، إذ سيسمح فيه بالدخول للعوائل لأول مرة على مدى يومين للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية .
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد كشفت عن سبعة وعشرين برنامجاً ضمن روزنامة كبيرة من برامج الإحتفالات بهذه المناسبة ، حيث سيشهد المستطيل الأخضر “ملحمة وطن” التي تتضمن عروضاً مسرحية وطنية ثقافية تبدأ الساعة 8:30 مساءً ، يشارك فيها خمسمائة ممثل وعارض، وتتضمن ثلاثة فصول لمدة 45 دقيقة.
وذكرت اللجنة المنظمة “لصحيفة المناطق” أن الدخول الجماهير سيكون مجاناً بواسطة تذاكر يمكن حجزها عبر الموقع الإلكتروني وبينت اللجنة المنظمة أنه تم حجز أكثر من أربعين ألف تذكرة حتى الآن ، كما تم توفير أكثر من عشرين عربة من عربات الأطعمة المتنقلة في الساحات الخارجية لإستاد الملك فهد لخدمة الجماهير والزوار .

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