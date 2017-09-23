ترند وطني لوسم اليوم الوطني السعـودي

تصدرت هاشتاقات اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعـودية الترند في موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” وجاء وسم #خلها_بالأخضر لأجل حبك يا وطن ، الذي أطلقته الهيئة العامة للترفيه في مقدمة أهم المواضيع المتداولة ، تلاه وسم #اليوم_الوطني87_ ، ثم وسم #اليوم_الوطني_السعـودي_87

وتفاعل المغردون عبر تلك الهاشتاقات بإطلاق فرحتهم بوطنهم وشارك فيه مغردون من دول الخليج والوطن العربي ، وتضمنت صوراً ومقاطع لاحتفالات بعض الدول الخليجية بهذه المناسبة .