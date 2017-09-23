 ترند وطني لوسم اليوم الوطني السعـودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ترند وطني لوسم اليوم الوطني السعـودي

المناطق ـ الرياض - وليد الحمود

تصدرت هاشتاقات اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعـودية الترند في موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” وجاء وسم #خلها_بالأخضر لأجل حبك يا وطن ، الذي أطلقته الهيئة العامة للترفيه في مقدمة أهم المواضيع المتداولة ، تلاه وسم #اليوم_الوطني87_ ، ثم وسم #اليوم_الوطني_السعـودي_87
وتفاعل المغردون عبر تلك الهاشتاقات بإطلاق فرحتهم بوطنهم وشارك فيه مغردون من دول الخليج والوطن العربي ، وتضمنت صوراً ومقاطع لاحتفالات بعض الدول الخليجية بهذه المناسبة .

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