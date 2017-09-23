 سياحة حائل تطلق فعالية “معرض الحرف اليدوية ” في اليوم الوطني ال87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سياحة حائل تطلق فعالية “معرض الحرف اليدوية ” في اليوم الوطني ال87

سياحة حائل تطلق فعالية “معرض الحرف اليدوية ” في اليوم الوطني ال87
المناطق - حائل

دشن المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل فعاليات ” معرض الحرف اليدوية” في القراند مول ضمن الفعاليات التي تطلقها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية.
وقال المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان اقامة معرض الحرف اليدوية ضمن فعاليات العيد الوطني الـ87 يمثل امتداداً  لجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسعيها إلى تنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية،  تنمية متوازنة ومستديمة تحقق رؤية المملكة في جعل هذا القطاع رافداً رئيساً للاقتصاد وداعماً للتنمية المتوازنة في مناطق المملكة المختلفة، لا سيما وأن قطاع الحرف والصناعات اليدوية يمثل مسارا رئيساً في مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، موضحاً أن أهمية هذا القطاع تنبع من كون الحرف والصناعات اليدوية تمثل إرثاً وطنياً يعكس الهوية الثقافية والأصالة الوطنية للمنتجات اليدوية.

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