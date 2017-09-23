سياحة حائل تطلق فعالية “المعرض المتنقل لألوان السعودية ” بمناسبة اليوم الوطني الـ87

دشن المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل فعالية “المعرض المتنقل لألوان السعودية ” والذي يعرض اجمل الصور والافلام المشاركة في مسابقات الوان السعودية ضمن الفعاليات التي تطلقها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان المعرض المتنقل لألوان السعودية يأتي ليؤكد على أهمية فن التصوير الفوتوغرافي في السياحة وإبراز المقومات السياحية وكذلك تقديم المواهب الشابة السعودية وتشجيعهم ودعمهم على الاستمرار لتقديم المزيد من الفنون التي من شأنها عكس صورة فنيّة رائعة عن المقومات السياحية في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق دور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجعل ألوان السعودية بجميع برامجه مقصداً سياحياً لعشاق التصوير الضوئي ومنتجي الأفلام من داخل المملكة وزوارها.

وأكد المهندس المدني أن معرض ألوان السعودية هو أول وأكبر معرض وطني يعنى بالتصوير وتوظيفه في خدمة الوطن، للتعريف بمقوماته التراثية، والثقافية، والطبيعية، والحضارية، والسياحية، وتعزيز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه، وتعريف المقيم على ارض المملكة بالسياحة المحلية، وتسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها مناطق المملكة وإبراز التنوع المميز فيها.