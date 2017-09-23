 بمناسبة اليوم الوطني للمملكة .. ” الأحمري ”  أصغر غواص يرفع صورة قائد الوطن وسط أعماق البحر الأحمر  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بمناسبة اليوم الوطني للمملكة .. ” الأحمري ”  أصغر غواص يرفع صورة قائد الوطن وسط أعماق البحر الأحمر 

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة .. ” الأحمري ”  أصغر غواص يرفع صورة قائد الوطن وسط أعماق البحر الأحمر 
المناطق - تبوك - فايز السميري

لم يجد الطفل ” بتال عبدالرحمن الأحمري ”  الذي حصد لقب أصغر غواص في العالم قبل عامين بعمر الخمس سنوات تعبيرا عن مشاعره الوطنية باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية  سوى الغوص في أعماق البحر الأحمر في منطقة تبوك رافعا صورة قائد الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” .
وقدم الأحمري  التهاني والتبريكات  للقيادة الرشيدة والشعب السعودي كافة بماحققته المملكة منذ  توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه،  من تطور  ومسيرة بناء للانسان والمكان يتباهى بها كل مواطن على ثرى الوطن الغالي  .

ونوه الطفل بتال  للدعم والاهتمام الدائمين الذي حظي به من  كافة منسوبي مدارس عثمان الأهليه بمدينة تبوك . وفي مقدمتهم  المدير العام لمدارس عثمان الأهلية احمد عطيه الحارثي ، والمشرف التعليمي  سعد الحارثي . إضافة إلى متابعة القائد التربوي نايل بن ساير العنزي  . وهذا ما جعله يتخذ القرار  بتلك المشاعر في أعماق البحر برفقة كلا من :  المدرب نايل العمراني والمدرب موسى مشيخي .

واكد الأحمري : ”  أن مشاعر الفرح اكبر بكثير عن اي تعبير لها فما حققته المملكة منذ توحيدها يعجز عن شكره اي مواطن”  . داعيا الله  ان يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وان يديم أمنه واستقراره وازدهاره

 

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