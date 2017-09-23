يومك يا وطن . . عز وفخر ودعاء

يومك يا وطن.. يوم مجيد نفتخر به كونه اليوم الذي يؤرخ لوحدة الوطن ،

وقيام كيان إسلامي أصبح ولا يزال دائماً بقوة الله دعماً وسنداً للمسلمين

كافة ولقد أثبتت الأحداث وخاصة ما نشهده الآن من متغيرات في المنطقة

العربية يؤكد صواب وحنكة القيادة السعودية التي تمسكت وسارت على هدي

التعاليم الإسلامية، فأحاطت مواطنيها بكل رعاية وحصنت الوطن من سهام

أعدائه، ودافعت عن المكتسبات التي فاضت بخيرها على المواطنين والمسلمين

كافة .

يومك يا وطن.. يوم عزيز على كل سعودي وكل مسلم وكل عربي لأنه اليوم الذي

يشكل بداية المسيرة الصحيحة لإعادة عز الإسلام والعرب.

يومك يا وطن ذكرى طيبة أتشرف من خلالها برفع صادق التهنئة لقائدنا الغالي

خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – سدد الله خطاهما – وإلى

مزيد من التقدم والازدهار يا وطننا المحبوب بإذن الله تعالى .

87 عاماً شاهدة على تنمية الوطن ، و إنجازات حاضرة ، يفخر بها المواطن ،

لتكون المملكة العربية السعودية ضمن مصاف الدول الأكثر تقدماً في شتى

المجالات التنموية والاقتصادية والطبية .

وقد شهدت المملكة العربية السعودية ، تطوراً ملحوظاً في الخدمات الصحية

، وذلك على مدار السنوات الماضية , ودعم القطاع الصحي بالمخصصات المالية

لرفع كفاءة وأداء الخدمات الطبية ، ارتفعت معها أعداد المستشفيات

والأسرّة والمراكز الصحية .

ومنطقة القصيم كباقي مناطق المملكة ، شملها هذا الدعم السخي ، عبر منظومة

من المنشآت الصحية وتطوير البرامج العلاجية المقدمة للمرضى ، حيث بلغ

المستشفيات بالمنطقة ١٩ مستشفى ، وعدد المراكز الصحية ١٨٠ مركزا صحيا ، و ٨ مراكز طبية متخصصة .

وتأتي هذه الإنجازات التي شهدتها منطقة القصيم تأكيدا لإهتمام ومتابعة

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز

أمير منطقة القصيم ، الذي رسم ملامح الإنجاز بالمنطقة ، ومتابعا ميدانياً

للمشاريع الصحية التي يجري تنفيذها حاليا و وصلت مراحل متقدمة من الإنجاز

، بدعم من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، وهو ما يجسد إهتمام الدولة – أعزها الله – بتنمية الوطن ورعاية المواطن

وتوفير أفضل سبل العيش برخاء وإستقرار . وسيمضي الوطن قدماً في دفع مسيرة

البناء والتقدم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –

حفظهما الله – ، ونحن نرفل بالأمن والأمان والاستقرار ، سائلاً الله

العلي القدير أن يديم الأمن على بلادنا وينصر جنودنا المرابطين في كل

مكان .

مطلق بن دغيم الخمعلي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم