مهرجان صيف الشرقية 38 يسدل الستار على فعالياته غدا الأحد

يختتم مساء غدا الاحد مهرجان “صيف الشرقية ٣٨، والمقام حاليا في الواجهة البحرية في الدمام، بعد نحو ١٥يوم من انطلاقته . وشهد خلال هذه الفترة حضوراً لافتاً من الزوار من المنطقة ومن خارجها.

وشهد المهرجان طوال أيامه العديد من الفعاليات المتنوعة واشتمل هذا العام على اكثر من ٢٥٠ فعالية متنوعة للعائلات والشباب والتي تضمنت العروض الشعبية وعروض الفرقة الاوكرانية والحرف الشعبية والأمسيات الشعرية والمنشدين والفرق الشعبية ، إضافة إلى العديد من الفعاليات المشوقة وذلك في جميع أماكن إقامة المهرجان.

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن مهرجان صيف الشرقية لهذا العام حقق نجاحاً كبيراً وذلك من خلال الإعداد المبكر الذي تناول كافة تفاصيل المهرجان وآليات التنفيذ الذي حقق حضور أعداد كبيرة وغفيرة إلى مواقع فعاليات المهرجان العديدة والمتنوعة، سواءً من أهالي المنطقة أو الزوار الذين أتوا من مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى إن عدد زوار مهرجان صيف الشرقية لهذا العام وصل إلى أرقام أكبيرة مدة إقامة المهرجان بفعالياته ومواقعه المختلفة التي أقيمت في الواجهة البحرية على مدى ١٥ يوم هي مدة المهرجان، معتبرا أن ما أقيم هذه السنة من فعاليات متنوعة شارك فيها العديد من الجهات بطريقة منظمة يعد خطوة متقدمة وأكثر نضوجا نحو إرساء الجودة النوعية للمهرجانات المتنوعة والمستهدفة للسنوات القادمة.

وأوضح أن الفعاليات المتنوعة حازت على إعجاب الكثير من الزوار، وبخاصة فئة الشباب، والذين توافدوا على الفعاليات المخصصة لهم

وتوقع أن تشهد اخر لليلة من لليالي المهرجان فعاليات متنوعة والتي تشارك فيها الفرق الشعبية برقصات وعروض شعبية، وكذلك فعاليات شيقة تم اعدادها لهذا اليوم.

وشهد المهرجان استقبال أعداد كبيرة من السياح والزوار من مختلف دول الخليج، وقد أبدى الجميع ارتياحهم الشديد لحسن المعاملة واختيار فعاليات متنوعة

وأكد على أن المهرجان شهد احتفال باليوم الوطني وذلك من خلال برنامج خاص تم اعداده لهذه المناسبة الكبيرة ، مشيرا الى ان المهرجان شهد شراكة استراتيجية مع هيئة الترفيه وهم ما اسهم في شكل كبير في تحقيق نتائج عديدة وبخاصة مشاركة هيئة الترفيه في برنامج الاحتفال باليوم الوطني.