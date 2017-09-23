رئيس محكمة الاستئناف بالرياض : وطننا عز ومجد ومكانة

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

الحمد لله والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد

المتاملً في حال الأمم على مدار التاريخ يجد ان الانسان بفطرته وطبعه يحب وطنه يحب بلده يدافع عنها يعتز بها يتلذذ العيش فيها وديننا يقر ذلك بل قدوة الناس جميعا محمد صلى الله عليه وسلم

يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخرجه قومه حانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم التفاته وقال باابي وامي والله انك احب البلاد الي ولولا ان اهلكي اخرجوني منك ماخرجت

هذا دليل على ان حب الوطن فطري وله اصل في الشرع

ووطننا المملكة العربيه السعوديه ليست كساير الاوطان

انها مهبط الوحي وقبلة المسلمين انها بلد الحرمين الشريفين الذين تشد لهما الرحال انها بلد نبينا محمد صلى الله عيه وسلم ومكان قبره عليه السلام

حب وطننا دين وحب وطننا فخار وعز ومجد ومكانه

هذا الوطن الذي شرف بجمع وحدته على يدي جلالة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه وغفر الله له واسكنه فسيح جناته جمع وحدته على شهادة الا اله الا الله وان محمدا رسول الله جمع وحدته على تحكيم شرعه العدل بين شعبة وحدته على اعلاء شان الدين وعلى الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنه

جمع ووحده على حماية جناب التوحيد ومحاربة البدع والامر بالمعروف والنهي وبقي هذا الوطن على ثوابته حتى هذا العهد عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ويحل علينا اليوم الوطني السابع والثمانون

ومن باب ولأن شكرتم لازيدنكم وقوله (واما بنعمة ربك فحدث )

لابد من وقفاة

الاولى : نعمة وحده الامه واجتماع كلمتها واتفاقها على ما يحقق الامن ويحافظ على المكتسبات هذه امور يجب على من يعيشها يحمد الله ويشكره

بالشكر تدوم النعم

ثانيا: بعد تذكر هذه النعم ننظر بعين الانصاف والعدل الانجازات الحظاريه في امور كثيره

الانجاز العمراني في المدن والمحافظات والقرى والهجر

وبمستويات عاليه

سواء في المدن الكبيره اوغيرها

البنية التحتيه من كهرباء وصرف صحي ومياة وتعليم وجامعات وارتفاع مستوى التعليم والمستوى الصحي

والنمو الاقتصادي وتوفر السلع

والتغير في المستوى الاجتماعي والمعرفي

ويحيط ذلك امن وارف وانخفاظ لمستوى الجريمه

ثالثا: اي تطور ونمو اذا لم يكن هناك منظومة عدليه لفظ النزاعات ولتوثيق حقوق الناس فان ذلك

يعتبر معيقا لاي تطور ومحاظه على اي منجز

ولهذا المتابع للتطور القضائي وفي شقيه الاجرائي والموضوعي

يجد وبا انصاف ان قضائنا

وجهازنا التوثيققي تطور تطورا كبيرا ويشهد بذلك التخصص للمحاكم الامر الذي سهل العمليه القضائيه وساعد على سرعة الانجاز ويشهد بذلك الاحصائيات الموثقه

ومما يفخر به الوطن وخاصة المتابعون للشان القضائي سواسية الناس امام القضاء

ونلمس ذلك في مخرجات المحاكم اما قضاء التنفيذ والقضاء العادل هو اهم ركايز الوطن اليوم الوطني نعيشه في كل يوم لكن عندما يحين فهي فرصة لشكر المنعم سبحانه وتعالى وشكر بعد شكر لولاة امرنا ولكل من يعمل باخلاص لبناء الوطن المحافظه على مكتسباته

رابعا : في يوم الوطن نشيد برجالنا على الحدود الذين يدافعون عن وطنهم ويسترخصون دماءهم في سبيل الله لانهم يجاهدون في يوم الوطن نتذكر رجال امننا الساهرين في الحفاظ على امننا وسلامة مجتمعنا من العابثين والمفسدين في يوم الوطن نتذكر شهاداءنا الابطال وندعو الله ان يقبلهم عنده من الشهداء وان يرفع منزلتهم في جنات عدن في يوم الوطن نتذكر رجالا عظماء ساهمو في بناء هذا الوطن وندعو الله ان يغفر لهم ويرحمهم وبعد هذا المنجز العظيم هذه الوحدة الوطنيه امانة في اعناقنا يجب علينا المحافظة عليها ويجب على كل واحد منا رجل كان او امراء صغير او كبير ان يحافظ عليه ولايسمح اويسمع لدعاة الفتنه والفساد

الذين يحاولون ويسعون لتفويض هذا البناء العظيم مهما ارجفوا او شككوا او دعوا لفتنه

والله الهادي الى سواء السبيل .

حفظ الله خادم الحرمين وولي عهدة الامين

وأدام الله العز على بلادنا .

رئيس محكمة الاستناف بمنطقة الرياض

معالي الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد