رئيس بلدية حفر الباطن : نعيش مرحلة من التجديد والتحديث لكل مشاريع التنمية

رفع رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.

وقال : إن هذا اليوم الذي يتذكر فيه المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشتات ولمُّ الشّمل لهذا الوطن المعطاء واليوم الوطني يوم لذكرى توحيد هذا الوطن العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه .

وأوضح أن المملكة حققت خلال الـ(87) عاما الماضية منذ توحيدها قفزات كبيرة في التنمية على جميع المستويات والتحوّل إلى وحدةِ كلمة ووحدةِ وطن، ونتجت عنه أمةٌ لها مكانتها المرموقة حتى أضحت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تعيش مرحلة من التجديد والتحديث لكل مشاريع التنمية في ظل التمسُّك بالثوابت التي تنطلق من شرعنا الإسلامي المطهر وقيم عروبتنا الأصيلة إضافة إلى تدشين حزمة من المشاريع تصب جميعها في صالح أبناء هذا الوطن ممّا أسهم في تعزيز وحدة واستقرار المملكة، وتقوية أواصر اللّحمة الوطنية بين شعب المملكة وقيادتهم الحكيمة.

وسأل المهندس الحسيني الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة