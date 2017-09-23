 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة
واس - جدة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية تهنئة من أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.
وأعرب جلالة السلطان قابوس بن سعيد عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرقي والازدهار.

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