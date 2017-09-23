 مدير هلال الباحة بلادنا أصبحت بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأبنائها المخلصين نموذجاً فريداً يحتذى به | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير هلال الباحة بلادنا أصبحت بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأبنائها المخلصين نموذجاً فريداً يحتذى به

مدير هلال الباحة بلادنا أصبحت بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأبنائها المخلصين نموذجاً فريداً يحتذى به
المناطق - الباحة

أكد الاستاذ خالد بن محمد الغامدي مدير الهلال الأحمر بمنطقة الباحة أن اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- جاء تجسيدا لمستقبل باهر لهذه البلاد المباركة ، ومناسبة عظيمة لتجديد الولاء والانتماء.
وأردف الغامدي إلى أن بلادنا أصبحت بفضل الله ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأبنائها المخلصين نموذجاً فريداً يحتذى به في مجال السياسة والاقتصاد والتعليم وسائر مجالات التطور والنماء. وما كان هذا ليتحقق لولا توفيق الله ثم التمسك بشرع الله الحنيف.
وأكد الغامدي أن العام87 لتأسيس هذا الكيان يأتي والمملكة متعافية من كل التحديات التي واجهتها في كل الأصعدة رغم المؤامرات والدسائس التي تحاك ضدها من أجل ضرب لُحمة شعبها الذي كان أقوى من كل ما من شأنه أن يشق صفوفه.
ونوّه الغامدي أنه ومنذ أيام قليلة شهد العالم الداني والقاصي بنجاح حج هذا العام حيث أن التنظيم المدروس والمعد سابقاً وبإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أخرج للعالم نموذجاً يحتذى به في التنظيم وروح الحكمة والتفاني .
وذكرالغامدي أنّ اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية كان، ومازال، هو يومٌ مجيدٌ يجدر بنا فيه تذكّر نعمة الله على أهل هذه البلاد الطّاهرة، كما يجدر بنا استرجاع عظمة الإنجازات التي تحقّقت بفضل الله تعالى، ثمّ بفضلِ التّضحيات الكبرى التي قام بها الملك عبدالعزيز في تأسيسِ وإرساءِ المقوّمات الأساسية لهذه الدولة، ثمّ سار أبناؤه البررة من بعده على نفس النّهج والمنهج كامتدادٍ طبيعي للحكم الرّشيد الذي شيّد صرحه المؤسّس، وتلقّى الرّاية من بعده الملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله -يرحمهم الله جميعاً- وهو ذات النّهج الذي سار ويسير عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وختم الغامدي سائلاً الله عز وجل أن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، والشعب السعودي الكريم وان يديم علينا نعمة الأمن والأمن والرخاء

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