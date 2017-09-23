 منسوبو القوات المسلحة يهنئون القيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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منسوبو القوات المسلحة يهنئون القيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني

منسوبو القوات المسلحة يهنئون القيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني
واس - الرياض

رفع منسوبو القوات المسلحة السعودية بكافة قطاعاتها العسكرية, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع وكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 87 لوطننا الغالي.
سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وإستقرارها في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

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