منسوبو القوات المسلحة يهنئون القيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني

رفع منسوبو القوات المسلحة السعودية بكافة قطاعاتها العسكرية, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع وكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 87 لوطننا الغالي.

سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وإستقرارها في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.