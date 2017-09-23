نائب أمير منطقة المدينة المنورة : بلادنا الغالية تحتفل بالذكرى السابعة والثمانين للملحمة العظيمة لتوحيد وطن أرسى قـواعده الإمام المـؤسس المـلك عبـدالعزيز

تحتفل بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية اليوم بالذكرى السابعة والثمانين للملحمـة العظيمة لتوحيد وطـن أرسى قـواعده الإمام المـؤسس المـلك عبـدالعزيز بن عـبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وواصل أبناؤه البررة المسيرة بخطى ثابتة لاستكمال البناء والعطاء، ليصلوا إلى نهضة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره في زمن وجيز، شهد خلاله الحرمين الشريفين أكبر توسعة على مر التاريخ الإسلامي لتظل علامة بارزة ومشرقة، مَكّنت المسلمين في مختلف أنحاء العالم من تأدية مناسكهم بيسر وسهلة ، جاء ذلك كله في صورة ناصعة محفوفة بالأمن والأمان تجسد التفاف الشعب حول القيادة حتى عهدنا الميمون عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ الذي تواصل فيه بلادنا مسيرة التطوير والتحديث في المجالات كافة، إذ نعيش في عهدهما الزاهر مرحلة ازدهار وعزم على الإنجاز و بناء الإنسان والمكان، لتوفير كل سبل الرفاهية للمواطنين حيث تم أطلاق برنامج التحول الوطني لتطبيق المرحلة الأولى من «رؤية 2030»؛ رؤية الحاضر والمستقبل التي أعلنت عن مرحلة جديدة من مراحل التطور الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل من خلال زيادة كفاءة الأداء الحكومي وتنمية القطاع الخاص، وتوفير الرخاء والرفاه للمواطن، وقد حظيت منطقة المدينة المنورة باهتمام القيادة الرشيدة من خلال مجموعة من القرارات و المشاريع التنموية، من ابرزها إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا التي سيكون لها أثر على مسيرة التنمية والرخاء بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والثقافية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، كما تتطلع المنطقة مع بقية مناطق المملكة إلى مشروع البحر الأحمر الذي سيعزز من استثمارات تنبئ بتدشين مرحلة جديدة من التنمية السياحية المستدامة المرتكزة على أسس علمية وبكوادر بشرية وطنية، كل ذلك يعكس قدرات بلادنا على إيجاد مستقبل مبشر وواعد، كما قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، أما الصعيد الدولي فإن المملكة العربية السعودية تمثل قلب الأمة النابض من خلال مواقفها الثابتة من مختلف قضايا العرب والمسلمين وسعيها إلى وحدة الصف والكلمة ومحاربة الإرهاب والأفكار الضالة المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الشعوب، فاليوم الوطني وقفة للاعتزاز بماض الوطن والفخر بحاضره، وفيه نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف بلادنا وطموحاته في شتى المجالات.

نائب أمير منطقة المدينة المنورة

سعود بن خالد الفيصل