رئيس بلدية بلقرن يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني ٨٧

يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي بلدية محافظة بلقرن أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله ـ أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعاً ، مفعمة بأصدق الدعاء ، وأخلص الولاء ، ولصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب امير منطقة عسير حفظهم الله ـ وحفظ الله مملكتنا من كل سوء ومكروه ، وأدام أمننا واستقرارنا و رخاءنا في ظل قيادتنا الرشيدة.

واليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة حتى اصبحت ملاذاً للمسلمين .

أننا في المملكة العربية السعودية يحق لنا ان نفخر بهذا الانجاز العظيم الذي حققه والد الشعب السعودي الملك عبد العزيز طيب الله ثراه داعياً المولى الكريم ان يرحم موحد هذا الكيان الملك عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعة وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويطيل في عمره ويبقيه ذخراً وسنداً لشعبه ولأمته الإسلامية والعربية وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يوفقه لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه , وأن يحفظ سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والامان والاستقرار والعزة والتمكين والتقدم والازدهار .