الميموني يدشن احتفالات “الطائف سما” باليوم الوطني

أطلق محافظ الطائف المكلف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني احتفال شركة الطائف للاستثمار والسياحة ” الطائف سما” باليوم الوطني التي انطلقت اليوم بندوة وطنية تم تنفيذها بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز ومركز تاريخ الطائف ودشن الميموني معرض وطن وتاريخ الذي يروي التاريخ الخالد للمؤسس وأبناءه الملوك والجهود المبذولة لتدعيم ركائز الدولة السعودية، ومعرض حماة الوطن الذي يهدف إلى إبراز جهود الدفاع عن الوطن ومقدساته وسجل كلمة في لوحة ذاكرة وطن.

وبدأت الفعاليات بندوة الهوية الوطنية التي قدم لها رئيس مركز تاريخ الطائف الدكتور عايض الزهراني الذي تحدث عن دور المؤسس في ارساء دعائم الوطن التوحيد والحدة والعلم وتحدث عن مسيرة المملكة الى اليوم والبطولات والانجازات والتطوير الذي تحقق وقدم شكره لشركة الطائف على مساهماتها الوطنية. ثم ادار الندوة عميد كلية الآداب بجامعة الطائف الدكتور نايف البراق وقدم المتحدثين فيها حيث بدأ الكاتب حماد السالمي وتحدث عن الطائف في مشهد الاحتفال باليوم الوطني والعلاقة الحميمة بين الطائف والملك عبد العزيز الذي جعلها مقر للحكومة واختار من مقره الصيفي فيها اسم المملكة العربية السعودية بعد توحيدها فكانت الطائف هي الملهمة لهذه الاحتفالية التي نحتفلها في كل عام.

وتحدثت الدكتورة لطيفة العدواني من جامعة الطائف عن حياة الملك سلمان بن عبد العزيز من طفولته ونشأته وحبه للتاريخ ومنحزات الملك سلمان والمنهج السلماني الجديد الذي تعيشه المملكة.

وتحدث الدكتور أحمد الهلالي عن السعودية في الشعر العربي مستعرضا بعض التجارب الوطنية لشعراء عرب تحدثوا عن المملكة كأنها وطنهم الأول مثل الشاعر ياسر الحاشدي والشاعر عبد الله بيلا.

وكانت شركة الطائف للاستثمار والسياحة قد اطلقت يوم أمس فعاليات احتفائها اليوم الوطني والتي تقام على مدى 4أيام بالشراكة مع مجلس التنمية السياحية وأمانة الطائف والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودارة الملك عبد العزيز وهيئة وكالة الأنباء السعودية وغرفة الطائف والنادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون وعدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

وتواصل شركة الطائف تنفيذ الفعاليات الأخرى على مدى أيام الاحتفال منها فعالية شكرا يا عسكري، ووطني الحبيب ومسابقة تاريخ وطن، والعرضة السعودية ومشاركة الفن التشكيلي في فعالية الوطن بريشتهم ومعرض الطائف زمان إلى جانب معرض الإصدارات الوطنية والفعاليات الأخرى الموجهة للأسرة والطفل.