 الملحقية الثقافية بالصين تقدم التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٧ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الملحقية الثقافية بالصين تقدم التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٧

الملحقية الثقافية بالصين تقدم التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٧
المناطق - تبوك

رفع الملحق الثقافي بالصين الدكتور فهد بن ماجد الشريف أسمى آيات التهاني الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني ٨٧  ، وقال نسأل الله أن يحفظ لنا هذا الوطن القوي بعقيدته المزدهي بتطورة الراسخ بأمنه .

من جانبه قدم مدير الإشراف بالملحقية الثقافية بالصين الإستاذ يوسف الغامدي آصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة هذا اليوم الكبير والغالي على قلب كل مواطن يعيش فوق أرض هذا الوطن الشامخ وكل عام وأنت العطاء والوفاء ياوطني ..

كذلك قدم الطلبة المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية أجمل التهاني والتبريكات للوطن بهذه المناسبة الوطنية الغالية سائلين الله أن يحفظ ويعز وطننا اللذي نفخر به وأن يمن الله عليهم بالتوفيق والنجاح في دراستهم وأن يعملوا بجد وإخلاص ليكون وطننا في المستقبل في مقدمة الدول العالمية في شتى المجالات وأن يمثلوا وطننا خير تمثيل في كافة المحافل الدولية مؤكدين بأن الوطن يبنى بسواعد أبنائة ودعوا الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة

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