مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك : اليوم الوطني قصة أمانة قياده…. ووفاء شعب

أوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسين بن غالب البلوي أن في هذا اليوم تعيش مملكتنا الحبيبة أجواء (ذكرى اليوم الوطني) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تستذكر فيها الأجيال قصة أمانة قياده…. ووفاء شعب ونستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز “رحمه الله” الذي أستطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاُ بعقيدته ثابتاً على دينه وإستكملها أبنائه الأبطال من بعده وصولاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظهما الله تحت راية واحدة وهي راية التوحيد .ومثلما كان اليوم الوطني تتويجاً لمسيرة الجهاد من أجل الوحدة والتوحيد فقد كان انطلاقة لمسيرة جهاد آخر.. جهاد النمو والتطور والبناء للدولة وفق رؤية السعودية للتحول الوطني ٢٠٣٠