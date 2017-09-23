رئيس بلدية محافظة صبيا : اليوم الوطني ذكرى خالدة حولتنا من الشتات إلى الوحدة ومن الفقر إلى الغنى ومن الجهل إلى المعرفة

رفع رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد آل زآحم الشهراني أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة .

وقال الشهراني ” يُطلُ علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وطن العزة والشموخ ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام الأول من الميزان من كل عام ، يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان المواطن السعودي النبيل ٠

ففي هذا اليوم وحد المغفور له بمشيئة الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفُرقة و التناحر إلى وحدة وإنصهار وتكامل بين اطياف المجتمع وفى كل أرجاء الوطن ٠

وفي هذه الأيام تعيش بلادنا الحبيبة أجواء هذه الذكرى العطرة ( ذكرى اليوم الوطني 87 ) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق ( المملكة العربية السعودية )

وإننا إذ نحتفل في هذا اليوم ، لنعبر عما تُكنه صدورنا من محبة صادقة وتقدير بالغ لهذه الارض المباركة التى تحتضن اقدس بقاع الارض مكة المكرمه والمدينة المنوره ولنجدد البيعة لمن كان ولا يزال لهم الفضل بعد الله تعالى في ما تنعم به بلادنا من رفاهية وأمن واستقرار ، حيث شهدت مملكتنا الغالية في سنوات قلائل قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات .

ومما يجدر ذكره في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا هو ما قدمته وما تقدمه المملكة العربية السعودية للأمة العربية و الإسلامية من خدمات عظيمة . فكونها مهبط الوحي ومنطلق الرسالة وقبلة المسلمين ، فقد أولت منذ نشأتها الإسلام و المسلمين اهتمامها و عنايتها فعمرت مساجد الله في أنحاء الأرض وفى مقدمتها الحرمين الشريفين حيث شهدا في عهد الدولة السعودية أعظم وأكبر توسعات عبر كل العصور وأصبح الحج في غاية اليسر ولله الحمد وأصبح الحرمان الشريفان مفخرة لكل المسلمين ٠ بفضل الله ثم بفضل ما تقدمه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين أيده الله بنصره وتوفيقه ٠

وإنني إذ أغتنم هذه الذكرى الغالية وهذه المناسبة العظيمهة لأهنئ بلادنا الحبيبه قيادةً و شعبآ بهذا الوطن العملاق وبهذه المناسبه العزيزة ( اليوم الوطنى ٨٧ ) ٠ وأسأل الله تعالى أن يحفظ لنا أمننا وأماننا واستقرارنا .

كما يسرني و يشرفني في هذه المناسبة العزيزة باسمى ونيابة عن جميع منسوبي و منسوبات بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان أن أرفع أسمى أيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله

وإلى سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكى الامير / محمد بن ناصر بن عبد العزيز ال سعود وإلى سمو نائب امير منطقة جازان صاحب السمو الملكى الامير / محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ال سعود وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي النبيل ٠٠٠ حفظ الله على بلادنا الغالية الأمن والإيمان والاستقرار الذى ننعم به ولله الحمد والمنة ٠ داعيا الله أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا المدافعين عن أغلى علم وأطهر وأقدس أرض “