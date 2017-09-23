 المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى : نقل جهاز الهيئة الى وزارة الشؤون الإسلامية غير مدرج على جدول الأعمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى : نقل جهاز الهيئة الى وزارة الشؤون الإسلامية غير مدرج على جدول الأعمال الملك سلمان مغردا : كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه. رئيس بلدية محافظة صبيا : اليوم الوطني ذكرى خالدة حولتنا من الشتات إلى الوحدة ومن الفقر إلى الغنى ومن الجهل إلى المعرفة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك : اليوم الوطني قصة أمانة قياده…. ووفاء شعب الملحقية الثقافية بالصين تقدم التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ٨٧ الميموني يدشن احتفالات “الطائف سما” باليوم الوطني “الغامدي” : حرصت ٩١١ علي تسخير اكثر من ٢٠٠ مستقبل ومرحل للبلاغات علي مدار الساعة لتوفير اعلي سقف من الامان في اليوم الوطني رئيس بلدية بلقرن يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني ٨٧ نائب أمير منطقة المدينة المنورة : بلادنا الغالية تحتفل بالذكرى السابعة والثمانين للملحمة العظيمة لتوحيد وطن أرسى قـواعده الإمام المـؤسس المـلك عبـدالعزيز مسؤولو تعليم عسير : اليوم الوطني ذكرى خالدة لرفعة وطن ونهضة أمة القيادة تتلقى برقية تهنئة من رئيس الجزائر بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة بلدي أمانة عسير يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 87 لوطننا الغالي 

المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى : نقل جهاز الهيئة الى وزارة الشؤون الإسلامية غير مدرج على جدول الأعمال

المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى : نقل جهاز الهيئة الى وزارة الشؤون الإسلامية غير مدرج على جدول الأعمال
المناطق - متابعات

فند المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن عزم المجلس مناقشة توصية يوم الاثنين القادم تطالب بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وأوضح الدكتور المهنا في تصريح صحفي أن مجلس الشورى سوف يصوت يوم الاثنين القادم على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب بتطوير عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط ، دون المساس بكيان الهيئة أو هيكلها التنظيمي وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة حول تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام 1436/1437 هـ .

وأكد المتحدث باسم المجلس عدم صحة ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة عن عزم المجلس مناقشة توصية تطالب بضم الهيئة إلى وزارة الشؤون الإسلامية ، مؤكدا أيضاً أن هذه التوصية غير مدرجة أساساً على جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع القادم . نقلا عن سبق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>