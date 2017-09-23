المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى : نقل جهاز الهيئة الى وزارة الشؤون الإسلامية غير مدرج على جدول الأعمال

فند المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن عزم المجلس مناقشة توصية يوم الاثنين القادم تطالب بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

وأوضح الدكتور المهنا في تصريح صحفي أن مجلس الشورى سوف يصوت يوم الاثنين القادم على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب بتطوير عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط ، دون المساس بكيان الهيئة أو هيكلها التنظيمي وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة حول تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام 1436/1437 هـ .

وأكد المتحدث باسم المجلس عدم صحة ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة عن عزم المجلس مناقشة توصية تطالب بضم الهيئة إلى وزارة الشؤون الإسلامية ، مؤكدا أيضاً أن هذه التوصية غير مدرجة أساساً على جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع القادم . نقلا عن سبق