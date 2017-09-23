 الملك سلمان مغردا : كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه. | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الملك سلمان مغردا : كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه.

الملك سلمان مغردا : كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه.
المناطق ـ الرياض

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر : “‏كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه”.
وجاءت تغريدة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة والذي يصادف الْيَوْمَ السبت .

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