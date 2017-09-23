الملك سلمان مغردا : كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر : “‏كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه”.

وجاءت تغريدة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة والذي يصادف الْيَوْمَ السبت .