نائب وزير التجارة والاستثمار يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

رفع معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهم الله -، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ومرور 87 عاما على تأسيس المملكة.

وقال إن “المملكة تحتفل في هذا اليوم التاريخي بذكرى توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وما تشهده من نهضة تنموية شاملة تعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة لتوفير كل مقومات العيش الكريم ورفاهية المواطن”.

وأكد المهندس البواردي أن وزارة التجارة والاستثمار تعمل بشكل حثيث لخلق منظومة شاملة متكاملة من الخدمات الابداعية تتماشى مع أهداف رؤية 2030 للمستهلك والتاجر والمستثمر لدفع عجلة التجارة و الاستثمار لآفاق أرحب في وطننا الغالي .