مدير عام الخطوط السعودية يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للنقل الجوي

رأس مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية رئيس اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للنقل الجوي “الآكو” المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس الأول الاجتماع الـ 80 للجنة وذلك بالمقر الرئيسي لطيران الشرق الأوسط بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور ومشاركة الأمين العام لإتحاد عبدالوهاب تفاحة ، ومدير عام ورئيس طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ، والرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية الأعضاء في اللجنة التنفيذية .

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الإستراتيجية والقوانين الدولية والأفكار التي تسهم في تطوير وتنمية صناعة النقل الجوي في الوطن العربي .

وأوضح المهندس الجاسر أهمية هذه اللقاءات التي تجمع مختلف شركات الطيران العربية تحت منظومة واحدة تتيح من خلالها مناقشة التحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوي وفق المعطيات الحالية والتطورات التي تشهدها حركة النقل الجوي على مستوى العالم بناءً على الخدمات والتوقعات والطموحات المشتركة بين شركات الطيران ومسافريها مما يسهم في تحسين الخدمات ومواكبة صناعة الطيران التي تًعد دائمة التطور .

وأشاد بما تقدمه التنفيذية بالاتحاد العربي للنقل الجوي التي تعد أعلى سلطة في الاتحاد العربي للنقل الجوي ، وتتكون من تسعة أعضاء من رؤساء مجالس الإدارة أو المدراء العامين أو الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد ، وهي تشرف على إستراتيجية عمل الاتحاد عموماً والمشاريع المشتركة بين الشركات الأعضاء على وجه الخصوص .

يذكر أن الاتحاد العربي للنقل الجوي يضم في عضويته 33 شركة طيران عربية تشكل أكثر من 99% من القدرة الإجمالية للنقل الجوي في العالم العربي ، وتملك أكثر من 1,300 طائرة بمتوسط عمر يبلغ 7 سنوات، أي بما يوازي نصف متوسط عمر الأساطيل الجوية على المستوى العالمي .

كما يعمل الاتحاد العربي للنقل الجوي في عدة مجالات أهمها إنشاء وإدارة المشاريع المشتركة بين أعضائه وتمثيل شركات الطيران العربية مجتمعة على المستويين الإقليمي والدولي والدفاع عن مصالحها وتوفير إحصاءات وأبحاث عن النقل الجوي العالمي بصفة عامة وفي العالم العربي بصفة خاصة ورفع مستوى الإلمام بالقضايا التي تمس صناعة النقل الجوِّي من خلال تنظيم المنتديات والمؤتمرات وكذلك من خلال مركز التدريب التابع للاتحاد .