نيابة عن مدير سلاح الحدود..اللواء الزهراني يزور مصابي عاصفة الحزم وإعادة الأمل

نيابة عن معالي مدير عام حرس الحدود الفريق / عواد بن عيد البلوي قام اللواءالركن /محمد بن علي الزهراني يرافقة عدد من كبار ضباط حرس الحدود بالرياض هذا اليوم السبت الموافق الثالث من شهر محرم لعام ١٤٣٩ هـ بزيارة لمصابي حرس الحدود في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل بمستشفى قوى الأمن في الرياض .

ونقل الزهراني خلال زيارته للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية-ايده الله-وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية – حفظهما الله – وتحيات معالي مدير عام حرس الحدود الفريق / عواد بن عيد البلوي.

واطمأن اللواء الزهراني ومرافقيه خلال الزيارة على حالة المصابين الصحية وهنأهم على الإنتصارات المتتالية التي تحققت بفضل من الله ثم بماقدمه هؤلاء الأبطال من بذل الغالي والنفيس فداء للدين ثم المليك والوطن وحماية للمقدسات مثمناً لهم تضحياتهم الغالية ومؤكدًا أن القيادة الرشيدة حفظها الله تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل.

واستطرد الزهراني قائلاً أن هذا اليوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي .

من جانبهم عبر المصابون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على الرعاية والاهتمام وما يجدونه من عناية صحية من قبل إدارة المستشفى مؤكدين عزمهم على مواصلة واجبهم في الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته ومواطنيه .

وفي ذات السياق وجه معالي مدير عام حرس الحدود قادة المناطق بزيارة المصابين من منسوبي حرس الحدود في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بالمستشفيات و التواصل مع أسر وذوي و الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتهنئتهم باليوم الوطني اعاده الله على مملكتنا الحبيبة وحكومتنا الرشيدة وشعبنا الوفي بالخير واليمن والبركات.